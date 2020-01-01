В Прикамье суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 сравнялся с показателями начала ноября За сутки зафиксировано 184 новых случая Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 184 новых случая заражения COVID-19. То есть четвёртые сутки подряд фиксируется менее 200 новых заражений, динамика снижения новых случаев наблюдается 20-е сутки подряд.

Также за сутки вылечились 222 человека, шесть пациентов скончались непосредственно от коронавируса.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 47 215 случаев заражения, 39 1408 человек вылечились, 2927 — скончались (1746 — непосредственно от коронавируса, 1181— от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 2205 человек, госпитализированы 898, к аппаратам ИВЛ подключён 71 инфицированный пациент, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 39,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.