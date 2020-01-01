В Прикамье суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 сравнялся с показателями начала ноября
За сутки зафиксировано 184 новых случая
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 184 новых случая заражения COVID-19. То есть четвёртые сутки подряд фиксируется менее 200 новых заражений, динамика снижения новых случаев наблюдается 20-е сутки подряд.
Также за сутки вылечились 222 человека, шесть пациентов скончались непосредственно от коронавируса.
Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 47 215 случаев заражения, 39 1408 человек вылечились, 2927 — скончались (1746 — непосредственно от коронавируса, 1181— от сопутствующих заболеваний).
На карантине находятся 2205 человек, госпитализированы 898, к аппаратам ИВЛ подключён 71 инфицированный пациент, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 39,7%.
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