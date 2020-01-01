Елена Синица В России упростили порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

Для граждан, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, упростили порядок оформления компенсационных выплат. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте правительства.

Речь идёт о выплатах неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашённые помощники. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

Согласно распоряжению, теперь гражданам не понадобится подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. Эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем.

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