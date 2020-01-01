Мария Сыропятова В ТРЦ «Планета» откроются ещё пять магазинов одежды и обуви Поделиться Поделиться Твитнуть

Весной 2021 года в строящемся ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) откроются магазины локальных брендов «Gut! Одежда» и «Gut! Обувь», Pro Sport, VIA Roma и Sneaker Street. Об этом сообщили в пресс-службе компании-инвестора строительства MallTech.

Все магазины вышли на этап строительно-монтажных работ. VIA Roma (337 кв. м) и «Gut! Одежда» (992 кв. м) будут находиться на первом этаже, «Gut! Обувь» (643 кв. м), Pro Sport (230 кв. м) и Sneaker Street (135 кв. м) — на втором.

Напомним, открытие ТРЦ «Планета» запланировано на конец первого квартала нынешнего года. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. Сейчас строительство ТРЦ находится на этапе отделочных работ.

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