Мария Сыропятова Пермский перевозчик оспаривает законность торгов на обслуживание автобусных маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Арбитражный суд Пермского края поданы семь исков о признании недействительными торгов на долгосрочное обслуживание муниципальных транспортных маршрутов.

В картотеке Арбитражного суда Пермского края сказано, что три иска поданы 19 февраля, ещё четыре — 24 февраля 2021 года. В мэрии «Новому компаньону» рассказали, что предмет исков касается проведённых в октябре-ноябре 2020 года аукционов.

Истец — пермский перевозчик и директор компании ООО «Эдельвейс» Евгений Анисимов. Ответчиком по всем семи искам выступает оператор аукционов — МКУ «Городское управление транспорта», соответчиками по отдельным искам — ПКГУП «Автовокзал» и перевозчики: ООО «Автомиг», ООО «РТ-Лайн», ООО «Автоспецсервис „Элефант«», ООО «Мега-групп» и предприниматели Татьяна Златковская и Алексей Кирсанов.

При этом в мэрии Перми пояснили, что исковые требования не связаны с предыдущим процессом истца против департамента транспорта администрации Перми. В мае 2020 года Евгений Анисимов подал иск, оспаривая запрет на выдачу свидетельства об осуществлении перевозок на маршруте №43 сообщением «Микрорайон Крохалева» — «Микрорайон Садовый». Мэрия закрыла этот маршрут в июне 2020 года. Суд отказал в удовлетворении требований истца, сейчас кассационная жалоба на это решение рассматривается в Арбитражном суде Уральского округа.

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