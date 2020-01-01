В Чердыни супруга экс-главы округа оштрафована на 135 тыс. руб. за хищение из бюджета 500 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Суд в Чердыни назначил штраф по 135 тыс. руб. двоим виновным в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ВЕТТА.

По версии обвинения, виновными являются 48-летняя супруга экс главы округа и 48-летний бизнесмен.

«Указанные лица в феврале 2018 года, заключив контракт с МКУ «Управление развития инфраструктуры» городского округа на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги местного значения, в действительности работы не проводили, а представляли фиктивные документы для возмещения якобы понесённых расходов», — пояснили в краевой прокуратуре.

Их действия нанесли ущерб бюджету в размере 500 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.