Благодаря 40 млн руб. из федерального бюджета в Прикамье появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Прикамье получит из федерального бюджета 40 млн руб. на приобретение оборудования для двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Физкультурно-оздоровительные комплексы будут представлять собой многофункциональные стадионы с футбольными полями с искусственным покрытием и зонами для занятий лёгкой атлетикой. Также на стадионах будут оборудованы универсальные площадки, которые зимой можно использовать как хоккейные коробки, а в летнее время — для игры в волейбол и баскетбол. Также проектом предусмотрены сборно-разборные трибуны на 100 мест с подтрибунными помещениями для хранения спортивного инвентаря.



В региональном минспорта сообщили, что территории, в которых построят объекты, определят конкурсным путём. Муниципалитеты-победители должны будут за свой счёт подготовить земельные участки под комплексы и обеспечить монтаж оборудования.

Как отмечает министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, спорткомплексы станут новыми центрами притяжения жителей. «Это полноценные универсальные спортивные объекты, на которых можно будет не только проводить занятия. Там также можно будет выполнять нормативы ГТО и проводить соревнования по лёгкой атлетике и игровым видам спорта. Эти комплексы станут хорошим решением для любой территории», — пояснила министр.





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