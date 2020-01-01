Мария Сыропятова Количество работников, занятых неполный день, в Прикамье сократилось на 39,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: социологическое агентство «Supervisor»

В IV квартале 2020 года неполный рабочий день в Пермском крае были заняты 24,9 тыс. человек, что на 39,4% меньше по сравнению с III кварталом. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом большинство (94,2%) такой режим работы выбрали по соглашению с работодателем. В «простое» по вине работодателя находились 1,8% сотрудников (в III квартале таковых было 2,5%).

Также данные Пермьстата показывают то, что в IV квартале снизилось число принятых на работу, — 36,7 тыс. чел., что на 18,3% меньше аналогичного показателя III квартала. Численность выбывших работников организаций превысила численность принятых на 1,9 тыс. чел.

Уволенных сотрудников также становится меньше: 38,6 тыс. чел., что на 14,3% меньше, чем за предыдущий период. Большинство (65,5%) уволены по собственному желанию, на втором месте ) — по соглашению сторон (8,6%), на третьем — в связи с сокращением персонала (4%). Одновременно выросло и число вакансий: всего в IV квартале требовалось 19,8 тыс. чел., что на 11,2% больше, чем в III квартале.

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