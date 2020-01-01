Рабочего приговорили к четырём годам колонии за незаконный сруб 6 тыс. деревьев в Прикамье Ущерб составил 28 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Чердынский районный суд Пермского края вынес обвинительный приговор в отношении 49-летнего предпринимателя и 60-летнего мастера леса ГКУ «Колвинское лесничество» за совершение четырёх преступлений по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).

По версии гособвинения, они, «вступив между собой в преступный сговор и объединив материально-технические и служебные возможности», с 2015 по 2018 год незаконно вырубили 6 тыс деревьев на территории Ныробского участкового лесничества.

«Ущерб, причинённый Лесному фонду Российской Федерации, составил 28 млн руб.», — пояснили в краевой прокуратуре.

В итоге суд назначил мастеру леса четыре года колонии общего режима, а предпринимателю — 2,5 года колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб., с запретом заниматься заготовкой и переработкой древесины на этот же срок.

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