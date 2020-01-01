Елена Лодыгина журналист Пермский профсоюз медработников требует пересчитать врачам ковидные выплаты Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Пермский краевой профсоюз работников здравоохранения в феврале направил в Минтруда РФ обращение с просьбой разъяснить условия предоставления ковидных выплат медицинским работникам. Текст обращения выложен в группе профсоюза в «ВКонтакте».

Как сказано в обращении, причиной таких расчётов стало несовершенство действующего законодательства. Так, например, в документах сказано, что право на специальную социальную выплату медработник имеет только в том случае, если он оказывал помощь пациенту с уже подтверждённым коронавирусом. Однако чаще всего этот диагноз подтверждается у пациентов только через несколько дней, а не в день оказания медицинской помощи (чаще всего это касается скорой медицинской помощи).

Кроме того, без выплат остались медработники, которые работали в не перепрофилированных под ковид отделениях с пациентами, у которых впоследствии подтверждался коронавирус. Не получали выплаты и сотрудники, работавшие в не перепрофилированных под коронавирус клинико-диагностических лабораториях, а также в бактериологических лабораториях, которые также занимались диагностикой больных коронавирусом.

С учётом социальной значимости поставленных вопросов пермский профсоюз просит федеральное Министерство труда и социальной защиты РФ подготовить соответствующие разъяснения.

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