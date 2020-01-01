Авиарейсы в Пермь из Москвы и Санкт-Петербурга вошли в перечень самых бюджетных в России Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Два авиарейса из Москвы и Санкт-Петербурга вошли в перечень самых дешёвых на весну 2021 года. Об этом сообщают аналитики портала Туту.ру.

В частности, самый дешёвый авиабилет из Москвы в Пермь (в одну сторону) стоит 3,2 тыс. руб. При этом самый дешёвый авиабилет из Москвы в принципе стоит 1,4 тыс. руб. — в Брянск.

Авиабилет из Санкт-Петербурга в Пермь теоретически можно купить за 3,1 тыс. руб., что тоже позволяет этому направлению войти в список 16 самых доступных из Северной столицы. Самый дешёвый авиарейс оттуда — в Курск. Теоретически можно купить билет по этому направлению за 1,8 тыс. руб.

Авторы исследования отмечают, что они проверяли авиабилеты с 1 по 25 февраля на вылеты с 1 марта по 31 мая.

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