Елена Лодыгина журналист Предрейсовый осмотр водителей пермской полиции будет проводить компания бывшего депутата и главы фонда ОМС Компания заключает контракты на осмотры полицейских с 2011 года Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Управление Министерства внутренних дел РФ по Перми заключит контракт на сумму 956,4 тыс. руб. на проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей с компанией бывшего исполнительного директора Пермского областного фонда обязательного медицинского страхования.

Аукцион на оказание услуг был объявлен 15 февраля 2021 года с начальной максимальной ценой контракта 1,210 млн руб.

По условиям конкурсной документации, поставщик должен проводить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр 246 водителей в десяти подразделениях МВД Перми в срок до 30 ноября 2021 года. Общее количество таких осмотров составит 48,4 тыс. Стоимость одной услуги составила 25 руб.

В ходе расторговки аукциона на конкурс заявились две компании: ООО «Дейна» (Пермь) и ООО «Центр контроля услуг» (Нижний Тагил). «Дейна», снизившая цену услуг до 956,413 тыс. руб., была признана победителем.

По данным Rusprofile, учредителем и гендиректором компании является Любовь Наумова, которая с 1996 года по 2006 год работала исполнительным директором Пермского областного фонда ОМС, а также была депутатом Законодательного собрания Пермской области второго созыва.

Стоит отметить, что ООО «Дейна» регулярно получает контракты с Управлением МВД России по Перми. Всего в портфеле компании за последние десять лет насчитывается 14 контрактов с МВД Перми на сумму 6,1 млн руб., все — на выполнение предрейсовых медицинских осмотров водителей и медосвидетельствование. Ещё девять контрактов на такие же услуги заключены с ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Пермскому краю» на сумму 6,2 млн руб. и три контракта с краевой прокуратурой.

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