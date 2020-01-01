Елена Лодыгинажурналист
Предрейсовый осмотр водителей пермской полиции будет проводить компания бывшего депутата и главы фонда ОМС
Компания заключает контракты на осмотры полицейских с 2011 года
Управление Министерства внутренних дел РФ по Перми заключит контракт на сумму 956,4 тыс. руб. на проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей с компанией бывшего исполнительного директора Пермского областного фонда обязательного медицинского страхования.
Аукцион на оказание услуг был объявлен 15 февраля 2021 года с начальной максимальной ценой контракта 1,210 млн руб.
По условиям конкурсной документации, поставщик должен проводить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр 246 водителей в десяти подразделениях МВД Перми в срок до 30 ноября 2021 года. Общее количество таких осмотров составит 48,4 тыс. Стоимость одной услуги составила 25 руб.
В ходе расторговки аукциона на конкурс заявились две компании: ООО «Дейна» (Пермь) и ООО «Центр контроля услуг» (Нижний Тагил). «Дейна», снизившая цену услуг до 956,413 тыс. руб., была признана победителем.
По данным Rusprofile, учредителем и гендиректором компании является Любовь Наумова, которая с 1996 года по 2006 год работала исполнительным директором Пермского областного фонда ОМС, а также была депутатом Законодательного собрания Пермской области второго созыва.
Стоит отметить, что ООО «Дейна» регулярно получает контракты с Управлением МВД России по Перми. Всего в портфеле компании за последние десять лет насчитывается 14 контрактов с МВД Перми на сумму 6,1 млн руб., все — на выполнение предрейсовых медицинских осмотров водителей и медосвидетельствование. Ещё девять контрактов на такие же услуги заключены с ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Пермскому краю» на сумму 6,2 млн руб. и три контракта с краевой прокуратурой.
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