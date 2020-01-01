В Прикамье третьи сутки подряд количество новых заболевших COVID-19 — менее 200 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 190 новых случаев заражения COVID-19. То есть третьи сутки подряд фиксируется менее 200 новых заражений, динамика снижения новых случаев наблюдается 19-е сутки подряд.

Также за сутки вылечился 151 человек, восемь пациентов скончались непосредственно от коронавируса.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксирован 47 031 случай заражения, 39 186 человек вылечились, 2918 — скончались (1740 — непосредственно от коронавируса, 1178 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 2267 человек, госпитализированы 880, к аппаратам ИВЛ подключены 78 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 39,6%.

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