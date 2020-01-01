Елена Синица Правительство России утвердило новую льготную программу поддержки бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ Пермского края

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новую льготную программу поддержки бизнеса. Ею смогут воспользоваться наименее восстановившиеся после периода пандемии отрасли. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Льготная кредитная программа «ФОТ 3.0» сменит предыдущую программу «ФОТ 2.0», действие которой закачивается 1 апреля.

В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. По новой программе ставка кредита составит 3%.

В числе отраслей, которые могут принять участие в программе, — гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений.

Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма — 500 млн руб. Отмечается, что главным условием программы является сохранение не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице «ВЭБ.РФ» . На данный момент на программу выделено порядка 7,7 млрд руб. Эти средства пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заёмщиков за первое полугодие. В том числе государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от фактически сформированной задолженности.

По словам Михаила Мишустина, программой смогут воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работают порядка 1,5 млн человек

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