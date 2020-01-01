Февраль стал самым холодным в Перми за десять лет Последний раз такие морозы были в феврале 2011 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Февраль 2021 года стал одним из самых холодных за последние десятилетия. Последний раз подобные морозы наблюдались в феврале 2011 года. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

В Перми средняя температура февраля составила -17,4°, что ниже современной нормы на 5,8°.

Что касается всего края, то рекорд ещё более «мощный» — с февраля 1998 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.