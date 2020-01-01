Нынешней зимой бесплатно на пермских катках покатались 30,5 тыс. человек Это меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Комитет по физической культуте и спорту администрации Перми подвёл итоги пользования бесплатным катанием на муниципальных катках города.

Нынешней зимой этим воспользовались 30,5 тыс. человек., что меньше, чем в прошлый зимний сезон (45 тыс.) и позапрошлый (35 тыс.).

Причиной стали ограничения в связи с коронавирусом. Кроме того, бесплатные дни были выделены в отдельные даты.

Бесплатное катание было организовано на восьми катках. Больше всего посетителей зафиксировано на катке стадиона «Гайва» (11,7 тыс.), стадиона «Юность» (9 тыс.)

Больше всего бесплатным катанием посетители воспользовались 5 января (2,1 тыс. человек).

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