В пермской школе №24 прошёл районный смотр строя и песни «Виват, Россия!» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: МАОУ «СОШ №24»

Традиционно накануне Дня защитника Отечества в школе № 24 прошёл смотр строя и песни среди учащихся.

17 февраля в этом патриотическом мероприятии приняли участие все классы, начиная со 2-го по 9-й, всего было 25 команд. В связи с ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий наш смотр строя проходил в необычном для нас формате: каждая команда от класса выступала отдельно, и её выступление записывалось на видео.

На школьном этапе, благодаря справедливому судейству ребят из школьного совета старшеклассников, были выявлены победители, ими стали команды из 2 «д», 3 «а», 4 «г», 4 «е», 6 «в», 6 «г», 9 «а» и 9 «б».

Команды из этих классов отправились на районный смотр строя и песни, который прошёл дистанционно с 18 по 25 февраля 2021 года, где свои умения показали коллективы из всех учебных заведений Орджоникидзевского района Перми.

Призовые места на районном мероприятии распределись между школами №101, №24 и №131.

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