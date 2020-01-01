Мария Сыропятова Здания ВКИУ и музыкальной школы вошли в перечень объектов охраны При проведении реконструкции там все работы нужно будет согласовывать с Инспекцией по охране культурного наследия Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывшая казарма ВКИУ (ул. Окулова, 4), здания школы №9 (Комсомольский пр., 45) и детской музыкальной школы №1 (ул. Швецова, 50) вошли в перечень объектов охраны достопримечательного места регионального значения «Комсомольский проспект». Приказ об этом выпустила Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

«Включение в перечень означает, что эти здания должны эксплуатироваться с сохранением их исторического облика. Самостоятельными объектами культурного наследия они пока не являются. Однако при проведении реконструкции и выполнении работ на фасадах нужно будет проводить историко-культурную экспертизу и согласовывать её с инспекцией», — пояснил «Новому компаньону» начальник Госинспекции по охране культурного наследия Пермского края Александр Жуковский.

Напомним, здание бывшей казармы ВКИУ ранее рассматривалось для размещения Пермской государственной художественной галереи и пятизвёздочной гостиницы. На данный момент здание находится в ведении АО «Корпорация развития Пермского края».

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