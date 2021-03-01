Алиса Окулова В Пермском крае возросла доля просроченных кредитов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае доля просроченных кредитов на начало 2021 года составила 4,23%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель повысился на 0,3%. При этом ссудная задолженность пермяков в 2020 году достигла 289 тыс. руб. Такие данные опубликованы в исследовании РИА Новости.

В целом в России задолженность выросла в 70 из 85 регионов. Самая высокая доля просроченных кредитов характерна для Ингушетии (7,8%) , Карачаево-Черкесии (7,6%), самая низкая — для Севастополя (1,8%), Ненецкого АО (1,6%).

По мнению аналитиков РИА Новости, «ситуация с динамикой кредитования в 2021 году будет похожей на 2020 год. Экономическая ситуация улучшится, что простимулирует розничных заёмщиков взять кредиты, однако часть программ стимулирования кредитования будут ограничены, что, в свою очередь, замедлит темпы роста. В целом эти две тенденции уравновесят друг друга».

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