В Пермский край прибыло ещё 9,9 тыс. доз вакцины «Спутник V» С начала вакцинации в регион доставлено 67,1 тыс. доз Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным министерства здравоохранения Пермского края, на минувшей неделе в регион поступила партия из 9,9 тыс. комплектов двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Таким образом, с начала всеобщей вакцинации в Прикамье доставлено 67,1 тыс. комплектов.

Все они распределяются по 46 медучреждениям, где проводят вакцинацию.

По данным на 28 февраля, в Прикамье первым компонентом вакцины привиты 44,9 тыс. человек, обоими — 11,6 тыс.

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