Автобусный маршрут №68 частично продлён до пл. Восстания Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Шатров

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что с понедельника, 1 марта, часть рейсов автобусного маршрута №68 «Пермь II» — «М/р Садовый» продлён до пл. Восстания.

Сделано это в качестве частичной компенсации отсутствия трамвайного маршрута №4 на время ремонтных работ на путях по ул. Уральской.

Продление автобусного маршрута будет касаться лишь нескольких рейсов. В частности, рейсов от станции Пермь II, отправляющиеся в 06:00, 06:50, 15:29 и 16:16. От пл. Восстания автобусы будут отправляться в 06:44, 07:42, 16:10 и 17:00.

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