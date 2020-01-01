Мария Сыропятова В Закамске запланирован снос павильона с хлебопекарней Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Кировского районы требует сноса павильона на перекрёстке ул. Маршала Рыбалко и Чистопольской. Распоряжение об этом опубликовано на сайте мэрии Перми.

Согласно сервису 2GIS, фактический адрес расположения павильона — ул. Чистопольская, 17/2, и там размещены пекарня «Хлебница» и магазин «Дукатъ».

В администрации района считают установку павильона незаконной. На кадастровой карте данный участок отнесён к землям населённых пунктов. Если лицо, установившее павильон, не будет выявлено, то павильон попадёт в список объектов принудительного демонтажа.

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