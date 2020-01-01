Елена Лодыгина журналист Краевые власти рассматривают несколько площадок под строительство конгресс-центра в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края рассматривает несколько площадок для строительства конгресс-центра в Перми. В зависимости от выбранной концепции будет определена оптимальная площадка. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Одной из возможных площадок ранее назывался участок возле ТРЦ «Планета», но он имеет ряд сложностей, связанных с необходимостью выкупа земельного участка. Среди возможных схем реализации проекта также рассматривается возможность привлечения потенциальных инвесторов.

Напомним, ранее краевые власти называли несколько площадок для строительства конгресс-центра: в Камской долине, на месте ДК «Телта», вблизи аэропорта, недалеко от Metro, около нового зоопарка, на территории «Мориона» и Товарного двора.

Всего будет построено 12 тыс. кв. м выставочных площадей, ещё 7 тыс. кв. м займёт пассаж и 5 тыс. кв. м административные помещения. Объём инвестиций составит 1,145 млрд руб. Доходы от деятельности конгресс-центра могут составить около 370 млн руб. в год при условии проведения 35 выставок, 30 форумов и 25 других мероприятий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.