Елена Лодыгина журналист В Пермском крае откроются ещё 32 социальных кинозала Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершился конкурсный отбор территорий, где в этом году откроются социальные кинозалы. Муниципалитетам надо было представить на конкурс документацию, пройти выездную экспертизу и защитить программу развития социального кинозала.

По итогам конкурсного отбора социальные кинозалы откроются в сёлах Березники, Барда и Бичурино Бардымского округа; в деревне Перебор Берёзовского округа; в селе Сепыч Верещагинского округа; в посёлке Гайны; в Добрянском округе — в посёлке Камском, с. Усть-Гаревая и п. Нижний Лух; в Куединском округе в сёлах Большая Уса и Большие Кусты; в с. Коса Косинского округа; в сёлах Пыскор и Берёзовка, в двух учреждениях культуры Кудымкара, в Перми в Орджоникидзевском районе и в Новых Лядах и др.

В марте начнётся обучение участников проекта — очные сессии и дистанционная поддержка.

Напомним, проект «Социальные кинозалы» является частью региональной программы развития кинематографии в Пермском крае, которую ранее высоко оценила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. По её словам, Пермский край давно привлекает к себе внимание федерального центра благодаря позитивному опыту, который появился в этой сфере после принятия соответствующей программы, которая включает три направления: развитие кинопроизводства и фестивального движения, а также формирование​ сети социальных кинозалов.

Всего за 2019–2020 годы в Пермском крае было открыто 60 кинозалов, а работе со зрителями обучены более 80 сотрудников домов культуры и досуга, библиотек и образовательных центров, расположенных в муниципальных округах Пермского края.

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