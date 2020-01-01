В Прикамье впервые с ноября прошлого года суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 стал ниже 200
За сутки зафиксировано 194 новых случая заражения
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 194 новых случая заболевания COVID-19. То есть 17-е сутки подряд в регионе фиксируется снижение заболеваемости. Кроме того, впервые с ноября суточный прирост оказался ниже 200 случаев.
Также за сутки вылечились 387 человек, девять человек скончались непосредственно от коронавируса.
Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 46 647 случаев заражения, 38 912 человек вылечились, 2890 — скончались (1718 — непосредственно от коронавируса, 1172 — от сопутствующих заболеваний).
На карантине находятся 2337 человек, госпитализированы 908 инфицированных, из них 80 — подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях медучреждений региона составляет 48,6%.
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