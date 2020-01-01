В Прикамье впервые с ноября прошлого года суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 стал ниже 200 За сутки зафиксировано 194 новых случая заражения Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 194 новых случая заболевания COVID-19. То есть 17-е сутки подряд в регионе фиксируется снижение заболеваемости. Кроме того, впервые с ноября суточный прирост оказался ниже 200 случаев.

Также за сутки вылечились 387 человек, девять человек скончались непосредственно от коронавируса.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 46 647 случаев заражения, 38 912 человек вылечились, 2890 — скончались (1718 — непосредственно от коронавируса, 1172 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 2337 человек, госпитализированы 908 инфицированных, из них 80 — подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях медучреждений региона составляет 48,6%.

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