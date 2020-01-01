Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 26 по 28 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

26 февраля с 04:40 до 27 февраля, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию запись оперы «Эрнани» (16+). Дмитрий Хворостовский, Анджела Мид и Марчелло Джордани в редко исполняемой опере Джузеппе Верди на сцене Метрополитен оперы.

26 февраля в 18:00 в Пермской Арт-резиденции состоится открытие выставки Ольги Молчановой-Пермяковой «Не потерять лицо» (12+). Выставка посвящена внутренним переживаниям человека: отчуждению от собственного «Я» и ощущению утраты связи с реальностью. Главный герой серии картин — обезличенный персонаж, получеловек-полуфантом.

26 февраля в 19:00 на сцене Пермского театра юного зрителя выступит Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М.Горького со спектаклем «Раскас» (16+) по рассказам Василия Шукшина.

Пермский академический театр оперы и балета

26 и 27 февраля в 19:00 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на оперу «Лючия ди Ламмермур» (16+). В заглавной партии — Надежда Павлова.

26 февраля в 19:00 Органный концертный зал приглашает на концертную программу квартета русских народных инструментов «Каравай» «Театр. Музыка. Кино» (6+).

26 февраля до 21:00 на musicAeterna digital platform все желающие смогут увидеть фильм Рустама Хамдамова «Мешок без дна» (12+). В главных ролях Светлана Немоляева, Сергей Колтаков, Елена Морозова, Анна Михалкова, Алла Демидова. За кадром звучит музыка Эдварда Элгара и Дмитрия Курляндского.

26 февраля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Ватикан» (12+). Стоимость 200 рублей.

До 27 февраля все желающие увидят балет SHIFT (16+) — рзмышления хореографа Александра Экмана о мире в эпоху пандемии, выраженные в танце.

С 27 февраля Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку «Гений библейского мотива» (16+) к 190-летию портретных дел мастера, создателя религиозных и исторических картин Николая Ге. Посетители увидят книги и альбомы, посвящённые творчеству художника.

27 февраля в 01:30 выступит Bicep (18+) — электронный дуэт из Северной Ирландии.

27 февраля с 04:40 до 28 февраля, 03:30 TheatreHD покажет оперу «Травиата» (16+). Исполнители — Натали Дессе, Мэтью Поленцани и Дмитрий Хворостовский.

27 февраля в 13:30 и в 16:00 на сцене Пермского театра юного зрителя выступит Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М.Горького с детским спектаклем «Старый башмак» (6+).

27 февраля в 15:00 ЦДТ «Ритм» (Холмогорская, 17) приглашает на финальный показ проекта «Исчезающий музей» (0+). «Исчезающий музей» — настоящий клад, обнаруженный в ДК «Ритм» на Юбилейном. Необычная выставка возникла в рамках программы PERMM «Подросток+музей+…» — в ходе «археологического» исследования старой радиорубки, которую не открывали более 10 лет, подростки обнаружили сокровища эпохи их родителей — целый мир радиоконструирования и остановленное время. Вход свободный, по предварительной регистрации.

27 февраля в 18:00 в арт-кофейне «Эпоха» пройдёт концерт «Музыка эпохи Возрождения» (6+).

27 февраля в 20:00 частная филармония «Триумф» приглашает на концертную премьеру альбома Антона Батагова «Невидимые земли» (6+).

27 февраля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Сокровища Российской империи» (6+ от 9 лет). Стоимость 200 рублей.

28 февраля завод им. Шпагина приглашает на музыкальный фестиваль «Виртуозная весна» (0+). Зрителей ждут три концерта, где выступят ученики школы «Виртуозы», и бесплатные мастер-классы от педагогов по вокалу и игре на разных музыкальных инструментах.

28 февраля в 02:00 выступит группа инди-рок-группа Cloud Nothings (18+).

28 февраля с 04:40 до 1 марта, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Бал-маскарад» (16+). Исполнители — Сондра Радвановски, Дмитрий Хворостовский, Кэтлин Ким и другие.

28 февраля в 05:00 пройдёт концерт певца Post Malone (18+). Концерт Pokémon Day приурочен к 25-летию «Покемонов», трансляция будет вестись на официальных страницах франшизы.

28 февраля в 11:00 и в 13:30 на сцене Пермского театра юного зрителя выступит Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М.Горького со спектаклем «Снежная королева» (6+).

28 февраля в 13:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на встречу клуба «Библиотерапия» (16+). Тема «Поэт мира — Евтушенко». Участники встречи будут читать стихи поэта, прозаика и сценариста Евгения Евтушенко. По правилам клуба после этого читатели обсуждают чувства и мысли, вызванные стихами.

28 февраля в 14:30 Краевая библиотека им. Горького приглашает на встречу клуба «Круг чтения» (16+). Правила встречи: участники приносят текст, которым хотят поделиться; каждый желающий по кругу читает примерно 5-10 минут.

28 февраля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Гаага» (12+). Стоимость 200 рублей.

28 февраля в 19:00 Большом зале филармонии состоится концертная программа «Танго мира» (6+), которую представит российско-колумбийский певец Дмитрий Риберо-Феррейра вместе с Оркестром русских народных инструментов имени В. А. Салина.

До 12 марта все желающие могут увидеть оперу Жюля Массне о любви, деньгах и смерти в интерпретации режиссёра Дэвида Беша «Манон» (16+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также — документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэль Баренбойм и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

20 февраля в 12:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на заседание разговорного клуба на испанском языке (16+). Тема «День Святого Валентина».

До 21 марта киноцентр «Премьер» показывает фестиваль короткометражных эротических фильмов «Best Erotic Shorts» (18+). Зрителей ждут самые откровенный короткометражки, снятые режиссёрами из Франции, Бельгии, Израиля и Испании, в 2017-2019 гг.

До 1 марта Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку снимков стрит-арта Ольги Писцовой «Логические надстройки» (16+).

До 3 марта в Пермской арт-резиденции проходит персональная выставка Юрия Жаркова «Поленница» (0+). Экспозиция представит работы из дерева, созданные в течение 2020 года — включая период самоизоляции.

До 5 марта в Пермской арт-резиденции проходит выставка «Мы родом из детства» (6+). Выставка представлена 12 участниками студии для взрослых «Магия цвета».

До 7 марта галерея «Пермский период» приглашает на персональную выставку Ольги Пешковой «Тотальная акварель» (6+). В своих работах Ольга Пешкова выступает как художник лирическо-поэтического городского и ландшафтного пейзажа.

До 7 марта музей PERMM приглашает на фотовыставку «Внимания» (12+). 14 пермских подростков рассказывают 14 историй о мире, в котором они живут, и о самих себе. Форма высказывания — портреты, ставшие итогом работы с психологом Анастасией Механошиной и визуальным выражением серьезных размышлений.

До 31 марта Библиотека им. Пушкина приглашает на выставку произведений психолога и художника Анны Амирхановой «Свет и нежность» (12+).

До 4 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку Александра Бродского «Дар» (12+). В экспозиции представлены звёздные объекты и инсталляции художника — «Окна и фабрики» (2009), «Ночь перед наступлением» (2009), «Дорога» (2010), «Предпоследний день Помпеи» (фрагмент инсталляции «Точки схода», 1997), «Живой уголок» (из проекта «Населенный пункт, 2007) и «Чайный домик» (1991).

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