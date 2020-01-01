Мария Сыропятова Производство сливочного масла в январе на территории Прикамья выросло на 53% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2021 года производство творога и сыра в Пермском крае выросло до 3,7 тыс. т, что на 30% больше, чем в январе 2020 года. Об этом говорят данные Пермьстата.

Быстро растёт и производство сливочного масла: в январе 2021 года этих видов продукции в регионе было произведено 1,4 тыс. т, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом немного сократилось производство молока (кроме сырого молока — сырья для производства сливочного масла, творога и сыров), до 9,5 тыс. т, что на 2,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За 2020 год производство сливочного масла в Пермском крае выросло до 13,6 тыс. т, что на 35% больше, чем за 2019 год. А производство сыров и творога — до 39,2 тыс. т, что на 33% больше, чем в 2019 году. Производство молока (кроме сырого молока) также сократилось до 112,6 тыс. т, что на 4,8% меньше, чем в 2019 году.

Одновременно в 2019–2020 годах крупнейшие предприятия-переработчики молока провели модернизацию производства. ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» в 2019 году запустил новую линию производства сыров, что позволило нарастить переработку сырого молока до 1,5 тыс. т в сутки. А в 2020 году — новое сырохранилище мощностью до 10 тыс. т. В 2021 году свою линию производства сыра запустило чернушинское ООО «МаСКо», её выход на плановую мощность позволит увеличить переработку молока на предприятии до 200 т в сутки.

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