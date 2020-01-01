VERRA и баскетбол: только победа! Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ВЕРРА

22 февраля в столице Прикамья завершился этап отборочных игр на Кубок Европы по баскетболу 2022 в группе «B». Красивой мощной точкой стал матч Россия — Эстония, завершившийся триумфальной победой национальной сборной России. Ранее Россия одержала победу в матче с командой Северной Македонии. Всего УДС «Молот» принял шесть игр команд Италии, Эстонии, Северной Македонии и России.

Известная пермская автомобильная компания VERRA выступила партнёром этого масштабного спортивного события европейского уровня. И внесла вклад в победу российской сборной. Отличную организацию соревнования заметили не только спортсмены, но и руководители спортивных федераций и тысячи болельщиков.

Фото: ВЕРРА

Анна Бояршинова, генеральный директор VERRA:

— Пермь — фанатская столица российского баскетбола. Здесь любят и понимают этот вид спорта, а так, как болеют в Перми, не болеют больше нигде. Для VERRA важно, чтобы спортивные соревнования такого уровня развивали Пермь и делали её настоящим центром баскетбола в России.

На трибунах баскетбольной арены УДС «Молот» болели за Россию наши земляки и наши клиенты. VERRA всегда рядом с вами. Мы гордимся тем, что помогаем тому спорту, который нравится жителям города, нашим клиентам, и дальше будем делать это, чтобы пермский паркет продолжал приносить удачу команде России, которая никогда не проигрывала здесь. Чтобы Пермь оставалась одним из лучших городов для баскетбола в стране. Знай наших!

По сообщению пресс-службы компании

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