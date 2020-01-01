Елена Синица Жители Пермского края хранят на счетах в банках свыше 390 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 января 2021 года, жители Пермского края хранили в банках 391,5 млрд руб. При этом прирост средств населения края, размещённых в банках, по итогам 2020 года, составил 10%, это почти 37 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Значительную часть сбережений (88% в общем объёме депозитов) жители хранят в рублях — более 346 млрд руб., оставшееся — в иностранной валюте.

В сравнении с 2019 годом объём рублёвых вкладов физических лиц вырос на 11%, вкладов в иностранной валюте — на 7%.

Кроме того, в Прикамье за год на 16% (почти на 10 млрд руб.) увеличился объём средств на депозитах юридических лиц: на начало января он составил 73,5 млрд руб.

«Депозиты остаются востребованным инструментом сбережений как для жителей, так и предприятий Пермского края, несмотря на снижение процентных ставок. Также росту депозитного портфеля способствовала сберегательная модель поведения граждан в условиях неопределённости из-за пандемии коронавируса, а также значительный прирост денежных средств на счетах эскроу», — отметил управляющий Отделением по Пермскому краю Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.

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