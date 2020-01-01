Алиса Окулова В выходные в Перми будет солнечно и потеплеет до -13° Поделиться Поделиться Твитнуть

Ближайшие выходные, 27 и 28 февраля, в Перми будут относительно тёплыми и солнечными. Об этом сообщает gismeteo.ru.

Дневная температура в субботу должна подняться до -13°, в воскресенье — до -14°. Но ночи пока останутся морозными, с температурой до -21°.

При этом по краю ночью будет холоднее — до -25°, а днём — теплее — до -10°.

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