Алиса Окулова Superjob: полностью довольны уборкой снега 7% пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми уборкой снега полностью довольны 7% жителей, и ещё 27% скорее довольны. Об этом сообщает служба исследований SuperJob.

Недовольны работой коммунальных служб этой зимой 52% пермяков. Затруднились ответить 14% респондентов.

Лучше всего снег убирают в Тюмени. Каждый пятый житель города (19%) доволен работой служб, скорее довольны ещё 45%.

Хуже всего чистят дороги в Рязани: только 13% жителей устраивает работа коммунальных служб.

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