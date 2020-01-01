Мария Сыропятова От борщевика в этом году планируется обработать 1,3 тыс. га территории Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году за счёт средств краевого бюджета от борщевика Сосновского обработают 1,3 тыс. га. На эти цели выделено и распределено между муниципалитетами 29,9 млн руб. Постановление об этом опубликовано на сайте краевого правительства.

Больше других средств получит Чайковский — 5,4 млн руб., затем Пермский район — 3,7 млн руб, Губаха — 2,4 млн руб, Соликамск — 2,29 млн руб., Верещагино — 1,9 млн руб.

В планах краевого минсельхоза — провести следующий отбор в январе 2022 года.

По данным краевого правительства, всего в Пермском крае в конце 2020 года было поражено борщевиком почти 60 тыс. га. Из них 38 тыс. га — земли сельхозназначения, 5 тыс. га — земли Лесного фонда, 9 тыс. га — земли населённых пунктов, 7 тыс. га — в полосах отвода дорог, земли промышленности.

В 2020 году в регионе было обработано 4,32 тыс. га.

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