В Пермском крае откроют ещё три модельные библиотеки Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Губахе, Чайковском и Чердыни откроют ещё три модельные библиотеки. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В этом году в Пермском крае будут созданы ещё три модельных библиотеки. На конкурс, объявленный краевым минкультом, поступило 11 заявок от муниципалитетов. Экспертная комиссия выбрала из них три. В модельные будут преобразованы центральные детские библиотеки в Губахе, Чайковском и Чердыни. Все они в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура» получат по 5 млн руб. на уникальный дизайн и высокотехнологичное оборудование.

На полученные средства полностью преобразуют помещения обычных библиотек, увеличат и обновят книжный фонд, оборудуют интерактивные зоны, зоны досуга, а также обеспечат доступ к необходимым онлайн-сервисам. Цель проекта — создать современное пространство для работы, общения и обучения посетителей. В таких библиотеках будут организованы мастер-классы, игры, кружки и многое другое.

— Появление библиотечных центров нового поколения в муниципалитетах позволяет устранить территориальное неравенство, создать условия для образования и отдыха наших земляков, проживающих не в краевой столице, — подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.



Сейчас в Прикамье действуют 11 модельных библиотек: из них восемь (в Перми, Лысьве, Красновишерске, Кизеле, Октябрьском) открыты за счёт средств федерального бюджета, ещё три (в Березниках, Соликамске и Лысьве) — за счёт регионального.

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