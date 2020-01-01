Алиса Окулова Литр бензина в Пермском крае стоит больше всего в ПФО Цена 1 л в январе составила 47,2 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Росстата, цена 1 л бензина в Прикамье в январе этого года составила 47,2 руб. Согласно данным Росстата, это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. При этом в середине января он стоил чуть дороже — 47,74 руб.

На втором месте в ПФО находится Нижегородская область — 46,6 руб. за литр. Самый дешёвый бензин в округе — в Республике Татарстан (43,96 руб.).

Средняя же цена 1 л бензина в России в январе достигла 46,4 руб., а в ПФО — 45,5 руб. При этом с начала января 2021 года рост цен на бензин отмечен в 65 центрах субъектов РФ. Более всего бензин подорожал в течение всего месяца в Перми, Нижнем Новгороде и Омске — на 1,1%.

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