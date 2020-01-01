В Прикамье 16-е сутки подряд фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 За сутки выявлено 203 новых случая Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 203 новых случая заболевания COVID-19. То есть 16-е сутки подряд в регионе фиксируется снижение заболеваемости. Новый показатель практически равен статистике за 12–13 ноября 2020 года.

Также за сутки вылечились 278 человек, десять человек скончались (девять — непосредственно от коронавируса, один — от сопутствующего заболевания).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 46 453 случая заражения, 38 525 человек вылечились, 2878 — скончались (1709 — непосредственно от коронавируса, 1169 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 2424 человека, госпитализированы 962 инфицированных, из них 70 — подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях медучреждений региона составляет 46,6%.

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