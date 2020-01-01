Елена Синица В этом году выпускникам разрешат менять список предметов для сдачи ЕГЭ Также будет разрешено сменить форму сдачи экзамена Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В 2021 году выпускникам 11-го класса, сдающим единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) разрешат изменить форму сдачи экзаменов и перечень ранее выбранных предметов. Об этом сообщается в проекте совместного приказа Минпросвещения и Рособнадзора. Проект опубликован на государственном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту закона, выпускники должны подать заявление с указанием изменённой формы экзамена и изменённого перечня учебных предметов не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода. Заявление необходимо будет направить в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).

На данный момент проект закона проходит этап общественных обсуждений.

Напомним, основной период сдачи экзаменов для 11-х классов пройдёт с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 июля по 17 июля.

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