Алиса Окулова Количество выявленных фальшивых банкнот в Пермском крае сократилось на треть Всего из оборота изъяли купюры на сумму 1,1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году подразделения Банка России и кредитных организаций выявили и изъяли из денежного оборота на территории Прикамья 241 поддельный российский дензнак на общую сумму 1,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Центрального банка России.

По сравнению с 2019 годом количество выявленных фальшивок уменьшилось на 31%, а их общая сумма — на 29%.

Среди выявленных подделок больше всего обнаружено пятитысячных банкнот — 216 штук. На втором месте банкноты номиналом 1 тыс. руб. — 21 штука. Также было выявлено по одной поддельной банкноте номиналами 2000 руб. и 500 руб. и две пятирублёвые монеты.

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