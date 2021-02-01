ЖК «МотовилихинSKY» от «СтройПанельКомплекта» аккредитован по программе «Военная ипотека»
В настоящее время в продаже представлены квартиры по адресу ул. Гашкова, 51 и 59. Кредитование по программе военной ипотеки предоставляет «Промсвязьбанк», сообщает пресс-служба «СтройПанельКомплекта».
Ставка составляет 5,85% годовых.
Минимальный первоначальный взнос — 15%.
Максимальная сумма кредита — 3 930 000 руб.*.
Квартиры в строящихся домах будут сдаваться с полной отделкой. На территории комплекса отлично развита бытовая инфраструктура — здесь работают магазины, аптеки, салоны красоты, детские клубы.
Проект комплексной застройки ЖК «МотовилихинSKY» реализуется застройщиком с 2013 года. Здесь введено в эксплуатацию более 102 000 кв. м жилья из проектного объёма 220 000 кв. м. На участке застройки возведена газовая автономная котельная, которая обеспечивает горячим водоснабжением и теплом весь комплекс. В настоящее время завершается строительство детского сада на 350 мест, который располагается рядом с жилыми кварталами.
Нецентральные районы для проживания традиционно выбирают множество молодых семей и семей с детьми. Плюсы жизни, которые отмечают наши новосёлы, — это просторное и насыщенное внутридворовое пространство, развитая бытовая и социальная инфраструктура, экологичность и комфорт.
Близость реки и зелёных массивов — это ещё один плюс, который ценят городские жители. Обособленное пространство застройки радует уютом и гармонией, отсутствием шума и суеты.
Помимо военной ипотеки застройщик предлагает большой выбор ипотечных программ от банков-партнёров, а также финансовую программу от застройщика «Купить легко».
Офис продаж расположен в жилом комплексе на ул. Гашкова, 53. Специалисты обязательно подберут оптимальную для вашего бюджета программу, а стоимость квадратного метра позволит приобрести квартиру большей площади.
Выбирайте с удовольствием — покупайте легко!
ЖК «Мотовилихинsky», офис продаж от застройщика:
ул. Гашкова, 53, оф. 45. Тел. (342) 214-05-11
Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайте www.spk.perm.ru и наш.дом.рф
Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.
Застройщик: ООО «СЗ «Мотовилихинский 14». ООО «СЗ «Мотовилихинский 3».
*ВОЕННАЯ ИПОТЕКА. ГОСПРОГРАММА 2020
Ставка 5,85% годовых по программе «Госпрограмма. Военная ипотека 2020» при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке у застройщика и заключении кредитного договора до 01.07.2021. Максимальная сумма кредита до 3 930 000 руб. Первоначальный взнос от 15%. Минимальная сумма кредита — 700 тыс. руб. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 80% от стоимости приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Срок кредита — от 3 до 25 лет, но не более достижения возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заёмщику можно узнать по телефону 8-800-333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 01.02.2021. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.
На правах рекламы
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.