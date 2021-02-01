ЖК «МотовилихинSKY» от «СтройПанельКомплекта» аккредитован по программе «Военная ипотека» Поделиться Поделиться Твитнуть

В настоящее время в продаже представлены квартиры по адресу ул. Гашкова, 51 и 59. Кредитование по программе военной ипотеки предоставляет «Промсвязьбанк», сообщает пресс-служба «СтройПанельКомплекта».

Ставка составляет 5,85% годовых.

Минимальный первоначальный взнос — 15%.

Максимальная сумма кредита — 3 930 000 руб.*.

Квартиры в строящихся домах будут сдаваться с полной отделкой. На территории комплекса отлично развита бытовая инфраструктура — здесь работают магазины, аптеки, салоны красоты, детские клубы.

Проект комплексной застройки ЖК «МотовилихинSKY» реализуется застройщиком с 2013 года. Здесь введено в эксплуатацию более 102 000 кв. м жилья из проектного объёма 220 000 кв. м. На участке застройки возведена газовая автономная котельная, которая обеспечивает горячим водоснабжением и теплом весь комплекс. В настоящее время завершается строительство детского сада на 350 мест, который располагается рядом с жилыми кварталами.

Нецентральные районы для проживания традиционно выбирают множество молодых семей и семей с детьми. Плюсы жизни, которые отмечают наши новосёлы, — это просторное и насыщенное внутридворовое пространство, развитая бытовая и социальная инфраструктура, экологичность и комфорт.

Близость реки и зелёных массивов — это ещё один плюс, который ценят городские жители. Обособленное пространство застройки радует уютом и гармонией, отсутствием шума и суеты.

Помимо военной ипотеки застройщик предлагает большой выбор ипотечных программ от банков-партнёров, а также финансовую программу от застройщика «Купить легко».

Офис продаж расположен в жилом комплексе на ул. Гашкова, 53. Специалисты обязательно подберут оптимальную для вашего бюджета программу, а стоимость квадратного метра позволит приобрести квартиру большей площади.

Выбирайте с удовольствием — покупайте легко!

ЖК «Мотовилихинsky», офис продаж от застройщика:

ул. Гашкова, 53, оф. 45. Тел. (342) 214-05-11

Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайте www . spk . perm . ru и наш.дом.рф

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

Застройщик: ООО «СЗ «Мотовилихинский 14». ООО «СЗ «Мотовилихинский 3».

*ВОЕННАЯ ИПОТЕКА. ГОСПРОГРАММА 2020

Ставка 5,85% годовых по программе «Госпрограмма. Военная ипотека 2020» при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке у застройщика и заключении кредитного договора до 01.07.2021. Максимальная сумма кредита до 3 930 000 руб. Первоначальный взнос от 15%. Минимальная сумма кредита — 700 тыс. руб. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 80% от стоимости приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Срок кредита — от 3 до 25 лет, но не более достижения возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заёмщику можно узнать по телефону 8-800-333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 01.02.2021. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.



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