Мария Сыропятова Две авиакомпании планируют запустить рейсы из Перми в Египет, ОАЭ и Иорданию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Уральские авиалинии» направила в Росавиацию запросы на допуск к выполнению регулярных международных рейсов из Перми в Каир (Египет) и Шарджу (ОАЭ). Информация об этом опубликована в материалах к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам, намеченному на 26 февраля. При этом полёты в Каир и Шарджу планируется осуществлять по три раза в неделю.

Также авиакомпания собирается запустить из Перми регулярные рейсы Киргизию: в Бишкек (пять раз в неделю) и Тамчи (три раза в неделю). В несколько узбекских городов авиакомпания собирается летать по три раза в неделю. Среди них Бухара, Карши, Навои, Наманган, Нукус, Самарканд, Ургенч и Фергана.

Авиакомпания «Северный ветер» запросила допуск на чартерные рейсы этим летом дважды в неделю из Перми в Акабу (Иордания). Ранее эта авиакомпания получила разрешение на регулярные полёты по маршруту Пермь — Тель-Авив (Израиль), а также на рейсы из Перми в узбекские города Фергану, Самарканд и Наманган. Допуск на перевозки по маршруту Пермь — Каир имеется у авиакомпаний Royal Flight и Azur Air.

Напомним, что в расписании пермского аэропорта пока есть только рейсы в турецкую Анталию (авиакомпании «Северный ветер» и Royal Flight) и в Дубай ОАЭ (авиакомпания Royal Flight).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.