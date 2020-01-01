В Кировском районе Перми введён в эксплуатацию детский сад на 200 мест Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми достроен детский сад на ул. Байкальской, 26а. Инспекцией Госстройнадзора Пермского края выдано заключение о соответствии здания всем строительным нормам и требованиям. Получено разрешение на ввод учреждения в эксплуатацию, сообщают в краевом минстрое.

Уже в конце марта, после проведения лицензирования, маленькие жители Кировского района смогут пойти в новый детский сад.



Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Отметим, в Пермском крае реализацию нацпроектов лично контролирует губернатор Дмитрий Махонин. Ранее глава региона отмечал, что все дети должны иметь возможность получить качественное образование и заниматься в комфортных условиях. В том числе для достижения поставленных целей необходимо строительство новых образовательных объектов.



В трёхэтажном здании детского сада на ул. Байкальской будут размещены не только группы для детей старше трёх лет, но и две ясельные. Детсад будет оборудован всей необходимой для работы учреждения мебелью и техникой.



Новый садик имеет музыкальную направленность, ему будет присвоено название «Симфония». В образовательном пространстве созданы интерактивные музыкальные центры, в том числе с использованием IT-технологий. Для дошколят оборудованы студия звукозаписи, 3D-музей музыкальных инструментов и музыкально-концертный зал. На территории садика предусмотрена летняя эстрада для детских концертов для жителей района.



Как сообщили в министерстве образования и науки Пермского края, благодаря строительству нового детского сада у родителей в микрорайоне Судозавод появится возможность устроить детей старше трёх лет в детсад по месту жительства. Эта территория активно застраивается, мест в дошкольных учреждениях недостаточно, родителям приходилось возить детей в соседние микрорайоны.



Напомним, в 2020 году новые детские сады открылись в Лысьве, Кудымкаре, Краснокамске, Лобаново, п. Горном, с. Тис, с. Карьево. В январе 2021 года открылся новый корпус гимназии №3 в Перми.

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