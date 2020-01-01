Елена Синица В январе 2021 года в Прикамье было выдано на 18% больше микрозаймов, чем год назад Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В январе 2021 года в Пермском крае было выдано более 44 тыс. микрозаймов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным исследования, за год этот показатель увеличился на 18,4% ( в январе 2020 выдано 37,2 тыс. микрозаймов).

В целом по стране за январь 2021 года было выдано 1,88 млн микрозаймов. Это на 23,1% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (в январе 2020 года — 1,52 млн).

Наибольшее количество займов было выдано в Москве (97,9 тыс. ед.), Московской области (87,0 тыс.), Краснодарском крае (73,8 тыс.), а также в Свердловской области (68,4 тыс.) и Республике Башкортостан (64,9 тыс.).

Среди 30 регионов-лидеров по объёмам выданных микрозаймов в январе 2021 года наиболее заметная динамика роста числа выданных займов по сравнению с январём прошлого года была отмечена в Ставропольском крае (+60,1%), Московской области (+49,9%), Ханты-Мансийском АО (+42,8%), а также в Москве (+42,8%) и Краснодарском крае. (+38,7%). Напротив, сокращение количества выданных микрозаймов в январе 2021 года среди регионов из топ-30 было зафиксировано в Архангельской (-11,5%) и Белгородской (-10,0%) областях.

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