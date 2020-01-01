Алиса Окулова В январе-феврале прикамцы переплатили за теплоснабжение более 1,5 млн руб. Подать заявление на перерасчёт можно будет на сайте ИГЖН и ЖКХ Поделиться Поделиться Твитнуть

С января 2021 года по результатам обращений жителей на некачественное тепло специалисты Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) произвели перерасчёт на общую сумму порядка 1,5 млн руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на начальника ИГЖН Александра Евсюкова.

Всего в ИГЖН Пермского края в феврале поступило более 130 жалоб от жителей на платёжные документы за отопление и некачественное теплоснабжение.

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