Пермский «УРАЛХИМ» в 2020 году направил 155 млн руб. на охрану природы Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвёл итоги деятельности по охране окружающей среды в 2020 году. За отчётный период общие затраты на природоохранные мероприятия составили 155 млн руб. (без НДС), что на 10% превышает уровень 2019 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Предприятие из года в год работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Филиал «ПМУ» не сбрасывает стоков в открытые водоёмы. Оплата их передачи на доочистку сторонней организации по договору — существенная часть расходов на природоохранные мероприятия. На заводе ведётся раздельный сбор отходов: металлолом, макулатура, полипропиленовая тара и плёнка, отработанные минеральные масла передаются на вторичную переработку.

Контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны производственной площадки филиала «ПМУ» и на границе ближайшей жилой застройки проводится по договору со специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию. Всего в течение 2020 года было отобрано 400 проб на содержание аммиака и 400 проб на содержание диоксида азота. Ни в одной из них не было превышения предельно допустимых концентраций этих веществ.

Подтверждением активной работы филиала «ПМУ» в направлении охраны окружающей среды является успешное прохождение в ноябре 2020 года аудита BureauVeritasCertification на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015. Кроме того, Международная ассоциация производителей минеральных удобрений в июле 2020 года в рамках ресертификационного аудита по программе Protect&Sustain улучшила оценку филиала «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» и подтвердила его звание StewardshipExcellence («Превосходное управление»).

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Ответственное отношение к окружающей среде — приоритет в работе компании «УРАЛХИМ». Филиал «ПМУ» не только выполняет все требования российского природоохранного законодательства, но и постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать высоким международным экологическим стандартам.

Подробная информация обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2020 году традиционно будет представлена в ежегодном экологическом отчёте предприятия. Он выйдет из печати весной и будет разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.

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