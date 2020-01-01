«Дочка» Пермэнергосбыта может взять в концессию верещагинские теплосети Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба правительства Пермского края

ООО «Тимсервис», дочерняя структура ПАО «Пермэнергосбыт», примет участие в конкурсе по концессии тепловых источников Верещагинского округа. Об этом на встрече с журналистами рассказал генеральный директор ПАО Игорь Шершаков. Сейчас теплоснабжением территории занимается местное МУП «Теплосети». «Тимсервис» ведёт переговоры с краевым правительством и администрацией округа.

Отметим, что сейчас «дочка» Пермэнергосбыта обслуживает весь тепловой цикл в Очёре и Кунгуре. Здесь заключены концессионные соглашения сроком на 10 лет. По словам Игоря Шершакова, заключение соглашения по Верещагино позволит эффективно развивать теплосети этого города в синергии с проектом в Очёре.

В целом «Тимсервис» закончил 2020 год с чуть большим, чем планировалось, убытком — 50 млн руб.

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