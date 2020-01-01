Полезный отпуск электроэнергии в прошлом году сократился более чем на 7% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2020 года, по всем группам потребителей полезный отпуск электроэнергии снизился с 11,42 млрд до 10,59 млрд кВт*Ч (на 7,23%). По группе «промышленность» снижение составило 20%.

В первую очередь это связано с уходом потребителей на открытый рынок или в собственную генерацию, отмечает гендиректор ПАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шершаков. Среди них — АО «Галополимер Пермь», часть Свердловской железной дороги и АО «Соликамсбумпром». Без учёта «выходцев» снижение составило 4,6%.

Полезный отпуск по бюджетным организациям сократился на 12,5%, по группе ЖКХ — на 6,77%.

При этом потребление электричества у населения предсказуемо выросло (за счёт самоизоляции и удалённой работы) — на 4,8%, с 2,21 млрд до 2,32 млрд кВт*Ч.

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