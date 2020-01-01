За сутки в Прикамье — 212 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 212 новых случаев заражения COVID-19. То есть 15-е сутки подряд в регионе фиксируется положительная динамика новых случаев.

Также за сутки вылечился 231 человек, восемь — скончались (шесть — напрямую от вируса, двое — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Прикамье выявлено 46 250 случаев, 38 247 человек вылечились, 2868 — скончались (1700 — напрямую от коронавируса, 1168 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 2482 человека, госпитализированы с подтверждённым COVIF-19 998 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 74 инфицированных пациента, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях Прикамья составляет 47,9%.

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