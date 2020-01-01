Задолженность малого и среднего бизнеса перед Пермэнергосбытом, по итогам 2020 года, выросла на 23% Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Объём дебиторской задолженности ПАО «Пермэнергосбыт», по итогам 2020 года, увеличился с 5 млрд руб. до 5,33 млрд руб. (+6,7%). Среди лидеров по росту долга — малый и средний бизнес, прирост задолженности составил 23% (с 1,13 млрд руб. до 1,19 млрд руб.).

При этом больше всего неплатежей — со стороны населения. Долг перед сбытовиками вырос на 21%, с 1,2 млрд руб. до 1,45 млрд руб. По словам генерального директора ПАО «Пермэнергосбыт» Игоря Шершакова, это «огромная величина», и, в первую очередь, такой рост произошёл из-за введённого в прошлом году моратория на отключение должников.

«Многие люди восприняли его не совсем правильно, — отметил Шершаков. — Мораторий закончился, а погасить сумму долга единовременно сложно».

По этой же причине снизилась собираемость платежей — с 98,1% в 2019-м до 96,6% в 2020-м. Также он отметил, что пик отключений из-за задолженностей придётся на весну.

Предприятия ЖКХ увеличили сумму задолженности с 1,13 млрд руб. до 1,19 млрд руб. (+5,5%). Игорь Шершаков отмечает, что многие компании сегодня или являются банкротами или близки к этому состоянию, и «надежд, что они поправят своё финансовое состояние, не осталось». При этом 20% от всей задолженности по группе приходится на 10 крупнейших должников. Среди них — МУП «Гортеплоэнерго» из Чусового (свыше 72 млн руб.), МУП «Водоканал Углеуральский» из Губахи (32 млн руб.), МКП ВВПГ «Вильва-Водоканал» из Александровского округа (более 30 млн руб.). При этом в Пермэнергосбыте отмечают, что темп роста по этой группе снижается: в прошлом году он составил 14%.

Промышленность при этом объём долга сократила на треть: с 489 млн руб. до 338 млн руб. Почти на 14% снизилась задолженность бюджетных организаций (со 168 млн до 146 млн руб.). Эти группы также показали высокую собираемость — 101% и 100% соответственно.

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