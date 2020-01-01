Григорий Серёдкин «Звезда» одержала третью победу подряд на турнире «Пермь Великая» «Амкар» сыграл вничью Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

24 февраля прошёл третий день пермского футбольного турнира «Пермь Великая» среди команд ПФЛ и III дивизиона (0+).

Пермская «Звезда» одержала на турнире третью победу подряд. Со счётом 5:1 пермяки разгромили «Металлург» из города Аша. Счёт ударом со штрафного открыли гости. Но перед перерывом форвард пермского клуба Максим Лаук воспользовался ошибкой игроков «Металлурга» и отправил мяч в дальний угол ворот — 1:1.

На 59-й минуте точным ударом из центра штрафной отличился опытный Артур Рябокобыленко. На 76-й очередным голом на турнире отметился 18-летний Тимур Абдрашитов.

На 82-й минуте Даниил Зуев с передачи Тимура Абдрашитова обводящим ударом в дальнюю «девятку» сделал счёт разгромным — 4:1. А на 90-й минуте защитник ашинцев головой срезал мяч в свои ворота — 5:1.

Напомним, стартовали подопечные Рустема Хузина на турнире с двух побед. Сначала «Звезда» со счётом 2:1 обыграла туймазинский «Спартак», а затем разгромила ильинский «Ильпар» — 5:0.

«Амкар» же начал турнир с двух разгромных поражений: 0:3 от «Металлурга» и 0:5 от ФК «Зенит-Ижевск». Так, в третий день турнира «Амкар» впервые не проиграл в рамках «Перми Великой» — «красно-чёрные» со счётом 1:1 сыграли с «Ильпаром».

Следующий матч «Амкар» проведёт сегодня, 25 февраля в 13:00. Соперник — «Спартак» из Туймазы (0+). «Звезда» сыграет в этот же день с соперником по группе «4» ПФЛ — ФК «Зенит-Ижевск. Встреча начнётся в 18:00 (0+). Все матчи турнира проходят в футбольном манеже «Пермь Великая».

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