Алиса Окулова Количество вакансий дворников в Пермском крае выросло в три раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

С начала текущего года для дворников в регионе было открыто около 180 вакансий. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает сайт газеты «Пятница» со ссылкой на службу исследований рекрутингового портала hh.ru.

Подавляющее большинство предложений (90%) открыто в Перми, также дворников активно нанимают компании из Чайковского и Березников.

Чаще всего дворников и уборщиков ищут компании из отраслей «услуги для населения», «перевозки, логистика» и «государственные организации». В 71% вакансий опыт работы не требуется. Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь 31% вакансий допускают работу по совместительству.

Средняя заработная плата, которую сегодня предлагают дворникам и уборщикам в Пермском крае, составляет 18,2 тыс. руб.

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