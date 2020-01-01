Алиса Окулова В Пермском крае в январе автокредитов выдано на 7% больше, чем год назад Однако количество купленных машин сократилось Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2021 года пермяки взяли 1,6 тыс. автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом. Это на 7% больше, чем в январе прошлого года (тогда банки выдали 1,5 тыс. автокредитов).

При этом динамика покупок новых легковых автомобилей в регионе упала на 11%. В январе прошлого года пермяки купили 2280 автомобилей, в январе нынешнего года — 2009 машин.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— Снижение продаж объясняется и продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров. При этом и рост выдачи автокредитов, и относительно небольшое сокращение объёма покупок новых автомобилей, в первую очередь, были связаны с реализацией госпрограмм льготного кредитования.

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