Алиса Окулова За январь пермяки взяли 27 тыс. кредитов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки взяли 27,2 тыс. кредитов в январе этого года. Такие данные приводит Объединённое кредитное бюро (ОКБ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Пермском крае количество выданных кредитов увеличилось на 1%.

Рост по отношению к январю 2020 года также произошёл в Белгородской области (+12%), Воронежской области (5%), Иркутской области (+4%), Алтайском крае (+3%), Кемеровской и Ленинградской областях (по 2%), Санкт-Петербурге (+1%). В остальных регионах выдачи сократились.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.